Crise des migrants - Treize migrants morts en tentant de gagner l'Espagne

(Belga) Treize migrants d'Afrique subsaharienne ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à bord d'embarcations de fortune, tandis que 80 autres ont été sauvés par les gardes-côtes, a annoncé lundi les autorités à Melilla, enclave espagnole au nord-est du Maroc.

"Les sauveteurs en mer ont porté secours à deux embarcations qui se dirigeaient vers la péninsule ibérique, avec un total de 93 personnes à bord, dont 13 sont malheureusement mortes", a précisé la délégation gouvernementale dans un communiqué. Les corps de neuf des morts, tous des hommes, ont été repêchés. La Croix rouge a essayé d'en ranimer quatre autres, mais en vain, selon la même source. Les embarcations ont été récupérées "à environ 20 milles de Melilla", a-t-elle précisé. Les 80 migrants sauvés - 75 hommes et cinq femmes - ont été conduits au Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla. Plus de 47.000 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et 564 sont morts ou ont été portés disparus. (Belga)