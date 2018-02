Crise en Catalogne - L'Open Vld refuse de dévoyer le parlement flamand pour "un jeu politique étranger"

(Belga) "Ce ne serait pas une bonne chose que le parlement flamand soit dévoyé pour un jeu politique étranger", a affirmé dimanche le chef de groupe Open Vld Bart Somers, interrogé sur la possibilité que le leader catalan Carles Puigdemont, en fuite en Belgique, tienne son discours d'investiture mardi dans les bâtiments de l'assemblée à Bruxelles.

"C'est la liberté des partis politiques d'inviter des gens au parlement. Mais ici, le parlement serait utilisé en tant qu'institution, en tant que symbole de notre démocratie, et serait ainsi mêlé à un jeu politique étranger. Ça me semble vraiment inadéquat", a ajouté M. Somers. Groen s'est également prononcé contre une telle éventualité. Selon l'agence espagnole EFE, M. Puigdemont a été en contact avec la N-VA pour une éventuelle utilisation du parlement flamand afin d'y prononcer son discours d'investiture mardi prochain. Carles Puigdemont, qui logerait dans un hôtel bruxellois, était samedi soir au stade de la finalisation de ces négociations avec la N-VA, ajoutait EFE. Mais la Cour constitutionnelle espagnole a annoncé en soirée avoir bloqué l'investiture de Carles Puigdemont, indiquant que ce dernier devait se présenter en personne au parlement catalan, qui procède à cette investiture, muni d'une autorisation judiciaire préalable. Le président de la N-VA Bart De Wever a réfuté dimanche l'existence de négociations entre son parti et M. Puigdemont sur l'éventualité que ce dernier puisse prononcer son discours depuis le parlement flamand, mais il a renvoyé une telle décision à une réunion lundi du Bureau de l'assemblée flamande. Quant au président du parlement Jan Peumans (N-VA), il relève qu'aucune demande n'a été envoyée jusqu'à présent, et confirme que si tel était le cas, ce serait au Bureau de trancher. (Belga)