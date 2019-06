Crise en Catalogne - La maire sortante de Barcelone réélue, battant les indépendantistes

(Belga) La maire de gauche sortante de Barcelone Ada Colau a été réélue samedi, battant un indépendantiste arrivé en tête du scrutin, après avoir conclu un accord avec les socialistes et obtenu le soutien inattendu de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls.

Ada Colau avait perdu de justesse le 26 mai les élections municipales au profit d'Ernest Maragall, un homme politique chevronné de l'ERC, parti qui prône l'indépendance de la Catalogne. M. Maragall avait devancé Ada Colau de 5.000 voix mais tous deux avaient obtenu le même nombre d'élus - 10 - au conseil municipal qui en compte 41. Avec lui, les indépendantistes pensaient pouvoir gouverner la métropole catalane pour la première fois depuis les années 1930, alors qu'ils gouvernent déjà la région. Mais lors de la séance constituante de samedi, Ada Colau, proche de la gauche radicale, a été réélue avec 21 voix. Le vote est anonyme mais Mme Colau avait déjà conclu un accord avec le Parti socialiste pour qu'il la soutienne. Manuel Valls, qui a essuyé un revers lors des municipales en arrivant seulement quatrième, lui a également offert son soutien sans conditions pour barrer la route à M. Maragall. Des centaines de partisans de l'indépendance ont investi la place devant l'hôtel de ville pendant que le vote se déroulait lors d'une session constituante. Joaquim Forn, ancien responsable régional de l'Intérieur, en prison pour la tentative de sécession ratée de 2017 et qui a été élu conseiller municipal lors des élections municipales du 26 mai a été temporairement autorisé à quitter sa prison pour assister à cette session. Ancienne militante pour le droit au logement, Mme Colau avait accédé en 2015 à la mairie comme candidate d'une plateforme citoyenne soutenue par le parti de gauche radicale Podemos. Avec la réélection d'Ada Colau, Barcelone est l'un des derniers bastions municipaux maintenus par Podemos et ses alliés, qui avaient conquis en 2015 plusieurs grandes villes espagnoles dont Madrid et Barcelone. (Belga)