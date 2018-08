Crise en Catalogne - Visite surprise de Carles Puigdemont en Ecosse

(Belga) L'ancien président indépendantiste catalan Carles Puigdemont est arrivé vendredi par surprise en Ecosse, où il participera dimanche à un colloque lors du festival "Beyond Borders" (Par-delà les frontières), a annoncé l'exécutif régional de la Catalogne.

Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Carles Puigdemont depuis sa réinstallation fin juillet en Belgique, après le retrait par la justice espagnole du mandat d'arrêt européen contre lui. "Il a atterri ce vendredi après-midi à Edimbourg, en provenance de Bruxelles et le trajet s'est déroulé en toute normalité", a indiqué le gouvernement régional catalan, qui avait maintenu ce déplacement secret. M. Puigdemont doit participer dimanche après-midi à un colloque au Forum international Beyond Borders, à l'invitation des organisateurs, selon ce communiqué. Le festival n'avait pas cependant pas encore modifié vendredi soir le programme sur son site internet et annonçait toujours que la rencontre aurait lieu avec l'actuel président indépendantiste du gouvernement catalan, Quim Torra, très proche de M. Puigdemont. Destitué après la vaine tentative de sécession de la Catalogne du 27 octobre, Carles Puigdemont s'était immédiatement exilé en secret à Bruxelles. Il avait ensuite été brièvement emprisonné en Allemagne puis retenu pendant quatre mois dans ce pays, le temps que la justice allemande décide de ne pas autoriser son extradition vers l'Espagne pour "rébellion" mais seulement pour "malversation". Le juge espagnol chargé de l'instruction avait alors levé le mandat d'arrêt international visant M. Puigdemont, qui avait pu se réinstaller en Belgique. L'ancien président de la Catalogne - qui garde un rôle politique central au sein de son camp indépendantiste - peut désormais se déplacer comme il l'entend, hormis en Espagne où il serait immédiatement arrêté. Neuf dirigeants catalans sont actuellement en détention provisoire en Espagne pour "rébellion", tandis que six autres personnalités indépendantistes, dont M. Puigdemont, se sont installées à l'étranger. (Belga)