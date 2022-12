Crise énergétique: l'UE trouve un accord pour plafonner le prix de gros du gaz

Les Etats membres de l'UE ont approuvé lundi un mécanisme permettant de plafonner les prix de gros du gaz à partir de 180 euros/MWH, a indiqué la ministre maltaise de l'Energie Miriam Dalli, confirmant plusieurs sources diplomatiques.

Ce mécanisme de plafonnement, mis en place après plusieurs semaines d'âpres discussions, ne sera activé qu'à un niveau de prix supérieur au prix international moyen du gaz naturel liquéfié (GNL) afin ne pas mettre en danger les approvisionnements gaziers de l'Europe, a-t-on précisé de source diplomatique.

"C'est vraiment positif d'avoir réussi à transmettre le bon message en tant que ministres de l'énergie de l'UE en convenant d'un plafonnement des prix et du moment où le mécanisme du marché de correction peut être effectivement déclenché. Ce n'était pas une chose facile à réaliser et à obtenir, s'est réjoui Miriam Dalli. En particulier lorsque nous parlons d'un plafond de prix fixé à 180 euros et d'un certain nombre de questions techniques qui peuvent en fait nous aider à aborder cette situation avec d'autres règlements et d'autres décisions qui ont été prises."