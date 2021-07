Crise politique en Suède: Stefan Löfven réinvesti Premier ministre au Parlement

(Belga) L'ex-Premier ministre suédois Stefan Löfven a été réélu à son poste mercredi par le Parlement, neuf jours après sa démission à la suite d'un vote de défiance dans l'hémicycle.

Sa nomination a été validée, faute de majorité absolue contre lui: 173 députés sur 349 ont voté non, sous la barre des 175 nécessaires à l'opposition pour le bloquer. Le social-démocrate de 63 ans, ancien syndicaliste métallo, avait été renversé sur un sujet sensible en Suède: les loyers régulés, dont bénéficient nombre de Suédois. Le Parti de Gauche avait mené à terme son ultimatum de voter la défiance avec l'opposition de droite et d'extrême droite si l'exécutif ne renonçait pas à un projet de libéralisation des prix. Dans l'intervalle, son gouvernement est resté en place mais en était réduit à expédier les affaires courantes. (Belga)