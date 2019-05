Cristiano Ronaldo superhéros de ses bandes dessinées

Cristiano Ronaldo, l'homme aux cinq Ballons d'or et aux 601 buts marqués en club, maîtrise aussi avec perfection le marketing et la promotion de ses produits dérivés: il a lancé samedi une série de bande dessinée avec bien sûr lui-même comme superhéros.

"De la même manière que le football relie les cultures et les peuples du monde entier, je crois que de grands personnages animés et héros peuvent accomplir la même chose. Par conséquent, je suis ravi de mettre ensemble ces passions du football et des superhéros à travers ce projet et de le partager avec mes fans", écrit CR7 sur Twitter pour présenter le lancement des BD "Striker Force 7".

Il a fait cela le jour du Free Comic Book Day (FCBD), qui a lieu le premier samedi de chaque mois de mai depuis 2002 et qui est une journée destinée à la promotion des BD.

Un lien permet à ses fans de visualiser une bande annonce animée et son site internet où les BD sont en vente. Sur les images, Cristiano Ronaldo (34 ans) se transforme en superhéros et se bat contre des personnages tels des robots ou des extraterrestres.

En mars, le capitaine de l'équipe du Portugal, superstar de la Juventus Turin depuis l'été dernier et son départ du Real Madrid, a ouvert une clinique d'implants capillaires dans la capitale espagnole.