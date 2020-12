Nouvelles secousses en Croatie, deux jours après le violent séisme

La Croatie centrale a de nouveau été frappée par des secousses dans la nuit de mercredi à jeudi, deux jours après le violent séisme qui a fait au moins sept morts. Des séismes de magnitude 3,8 et 3,1 ont été signalés par le Centre sismologique euro-méditérranéen (CSEM) dans la région autour de la ville de Petrinja.



Le séisme de magnitude 6,4 ressenti mardi a détruit les villes de Sisak, Petrinja et Glina, ainsi que les villages environnants. Il a fait sept morts et 26 blessés. La terre dans la région au sud-est de la capitale Zagreb continue de trembler depuis mardi. Pas moins de 66 secousses avaient déjà été observées en 58 heures mercredi après-midi.