Cyberattaque et message en russe sur un réseau social letton en marge des législatives

Le principal réseau social letton a été l'objet samedi d'une cyberattaque qui a consisté à diffuser un message en russe, d'apparence pro-Kremlin, au moment où les Lettons élisent leurs députés et pourraient choisir un parti pro-russe former le gouvernement.

Le fonctionnement du réseau a été suspendu et une investigation lancée, a annoncé aux journalistes son porte-parole Janis Palkavnieks. Les auteurs de l'attaque et leurs intentions précises n'ont pas été identifiés dans l'immédiat. "Nous nous attendions à de tels incidents le jour des élections", a déclaré le chef de la diplomatie lettone, Edgars Rinkevics à l'agence LETA. "Les autorités y sont préparées et une enquête sur cette cyberattaque a déjà été engagée", a-t-il ajouté. Les utilisateurs du réseau Draugiem.lv, connu comme Frype.com dans les pays voisins, ont vu apparaître sur leurs écrans un message en russe: "Camarades Lettons, cela vous concerne. Les frontières de la Russie n'ont pas de limites". Ce texte rappelle les slogans nationalistes russes, apparus après l'annexion de la Crimée, affirmant que "la Russie s'arrête là où elle veut" et "la Russie peut choisir à tout moment les pays avec lesquels elle veut avoir une frontière". Le message des hackers s'est poursuivi avec des images de soldats russes en uniforme vert sans signes distinctifs en train d'occuper la Crimée, de chars défilant à Moscou et de Vladimir Poutine souriant en coin.