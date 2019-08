Cyclisme: Bernal, tout ce qu'il veut c'est "être heureux sur le vélo"

Tout ne s'est pas arrêté aux Champs-Élysées pour Egan Bernal: le jeune vainqueur colombien du Tour de France sera samedi au départ de la Clasica San Sebastian, sans pression, car pour lui, seul importe de "rouler et être heureux sur le vélo", a-t-il dit vendredi.

"On me paie pour monter sur un vélo, m'entraîner, et je veux continuer à profiter de cela, de l'adrénaline de la course, de préparer la compétition", a déclaré le coureur d'Ineos en conférence de presse.

Devenu dimanche dernier le premier colombien vainqueur du Tour de France à 22 ans, Bernal retrouvera sur les routes basques l'autre grand artisan d'une grande boucle spectaculaire: Julian Alaphilippe (Deceunink-Quick Step), vainqueur de la Clasica l'année dernière.

Mais Bernal pense déjà à l'après, au retour au pays, où tout un peuple a fêté son héros en jaune, le jaune du drapeau colombien qui inondait les rues.

"Ça va être quelque chose de très spécial, de très beau, la première fois qu'un Colombien porte le maillot jaune. Il y aura beaucoup de monde dans mon village, j'espère que tout ira bien. Je suis très heureux et j'ai hâte d'arriver en Colombie", a indiqué Bernal avant la Clasica.

"J'ai besoin de quelques jours à la maison, retrouver ma vie normale, et ensuite je réaliserai que ce que j'ai accompli est quelque chose de très important", a-t-il ajouté.

Pour l'heure, il "espère terminer la Clasica", un an après avoir chuté à 20 km de l'arrivée au Pays basque, se fracturant le nez et se blessant à la mâchoire.

En favori samedi, il voit le Français Alaphilippe ou bien les deux coureurs espagnols de Movistar, Alejandro Valverde, "qui surprend toujours", et Mikel Landa, "très fort" dans la dernière partie du Tour.

Pour la suite de la saison, Bernal a confirmé qu'il comptait participer aux classiques italiennes et finir par le Tour de Lombardie en octobre.