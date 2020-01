Cyclisme: Cofidis donne rendez-vous à Nice

L'équipe Cofidis, de retour dans la première division mondiale (WorldTour), fixe rendez-vous le 27 juin à Nice à l'arrivée de la première étape du Tour de France qui fait fantasmer son sprinteur italien Elia Viviani et son responsable Cédric Vasseur.

"On récupère enfin un coureur qui a déjà gagné une étape du Tour, qui connaît le mode d'emploi", s'est félicité vendredi, jour de la présentation de l'équipe, son manager à propos de Viviani, la recrue-phare de l'intersaison.

L'Italien est le premier coureur de Cofidis depuis David Moncoutié à avoir déjà enlevé une étape de la Grande Boucle, l'objectif numéro un de son équipe qui n'a plus connu cette joie depuis 2008.

"Quand on a gagné une étape du Tour, on appartient à une autre dimension", estime Cédric Vasseur qui attend de son coureur "le comportement d'un leader charismatique qui sait fédérer".

Dès Milan-Sanremo, le premier grand objectif de la saison pour le champion d'Europe, qui aura un programme très varié cette saison avec la perspective après le Tour des JO de Tokyo et la défense de son titre olympique de l'omnium.

"On a donné une orientation italienne à l'équipe", relève le responsable nordiste. L'ex-sprinteur numéro un de Patrick Lefevere (Deceuninck) vient avec Fabio Sabatini, son lanceur habituel, mais aussi son soigneur et son mécanicien. Deux autres coureurs, le puncheur Simone Consonni et le frère cadet Attilio Viviani, ont ensuite rejoints le groupe nordiste qui s'est même doté de vélos italiens (de Rosa).

- "Le petit Poucet du WorldTour" -

Le Tour reste l'épreuve de référence pour Cofidis, qui participera pour la 24e fois à la plus grande course du monde. Avec, pour autre renfort dans un effectif renouvelé en profondeur à l'intersaison (dix départs dont celui de Nacer Bouhanni et autant arrivées), le grimpeur Guillaume Martin, 12e du classement final l'an passé.

Cédric Vasseur a clarifié à ce sujet le propos qui évoquait un top 5 à son coureur: "Je dis qu'il est aux portes du top 10 et qu'il peut continuer sa progression. On peut envisager de s'approcher d'un top 5 dans les deux-trois ans. Mais, en 2020, l'objectif est de lever les bras sur une étape du Tour. Cela aurait d'ailleurs toute chance de le positionner au classement général".

"Sous le maillot d'une équipe française au Tour, Guillaume peut devenir le chouchou des français", ajoute le responsable de l'équipe nordiste. Présent pour la première fois dans une équipe WorldTour, le Normand va découvrir l'Argentine (Tour de San Juan) en début de saison, en duo avec Christophe Laporte, puis Paris-Nice et le Tour du Pays Basque. Il devrait également doubler pour la première fois Tour et Vuelta.

"Une saison réussie pour l'équipe, ce serait une position confortable au classement mondial, dans les 15 premiers, et une victoire d'étape au Tour", résume Cédric Vasseur, conscient qu'avec un budget de 13 millions d'euros, sa formation est "le petit Poucet du WorldTour".