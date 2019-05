Cyclisme: Eschborn-Francfort, Kristoff pour un quintuplé historique

Avec ses quatre victoires consécutives, série en cours, impossible de ne pas faire du Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) le grand favori de Eschborn-Francfort (ex-GP de Francfort), la traditionnelle classique allemande du 1er mai.

Malgré un parcours de 187,5 km vallonné et même durci l'an dernier par les organisateurs, la course inscrite à l'UCI-World Tour a réussi aux sprinters ces dernières années. Kristoff, à 31 ans, retrouvera d'ailleurs les deux hommes qu'il avait déposés dans la dernière ligne droite l'an dernier: l’Australien Michael Matthews (Sunweb) et le Belge Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).

Les Allemands, qui n'ont plus gagné chez eux depuis le succès de John Degenkolb en 2011, compteront notamment sur leur pépite Nils Politt (Katusha-Alpecin), récent deuxième de Paris-Roubaix, même si ce combatif de 25 ans avoue préférer des courses plus dures.

Son compatriote Degenkolb (Trek-Segafredo) peut également tirer son épingle du jeu, de même que l'autre Norvégien Edvald Boasson-Hagen (Dimension Data), l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), ou encore Michael Matthews, l'Australien de l'équipe allemande Sunweb.

Les baroudeurs, incapables de faire la différence lors des dernières éditions, trouveront pourtant un terrain favorable aux bons coups, avec une première difficulté de 13,2 km à 4,5% de moyenne, le Feldberg, et surtout deux rampes à près de 7%, le Ruppertshain et le Mammolsheim (avec un passage à 23%), à escalader respectivement deux et quatre fois.

Le final, à peu près plat sur 40 km, reste cependant propice aux regroupements.