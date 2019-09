Cyclisme: Froome, "content d'être en vie", rêve de JO et d'un 5e tour

"Je suis content d'être en vie. Je suis content d'être sur la voie de la guérison", a admis le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome, victime de multiples fractures après une chute en juin, dans un entretien au Daily Telegraph, publié vendredi.

"Il y a une fenêtre de cinq minutes où je ne me souviens de rien", a raconté le coureur, victime de fractures à une vertèbre cervicale, au fémur, au coude, à la hanche et aux côtes après être tombé lors d'une reconnaissance avant une étape du Critérium du Dauphiné. Cette chute avait laissé craindre que sa carrière ne soit terminée à 34 ans.

"Je suppose que le fait de ne me souvenir de rien fera que cette chute ne me hantera pas, dans un sens", a-t-il ajouté, alors qu'il prépare son retour le regard tourné vers les JO-2020 et évidemment la Grande Boucle.

"La course contre-la-montre et la course en ligne de Tokyo sont très tentantes", a-t-il jugé.

"Et comme elles arrivent une semaine après le Tour - en supposant que je fasse le Tour - c'est presque parfait. J'aimerais tenter ma chance sur les deux", a glissé Froome.

"Tenter de gagner un cinquième Tour en revenant d'une chute qui aurait pu mettre fin à ma carrière, ce serait encore plus grand", a poursuivi le Britannique qui égalerait ainsi Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

"Tous ceux qui ont dit après mon accident +Il est fini, il ne regagnera jamais le Tour+ ne font que me motiver davantage".

Le défi est de taille: aucun coureur de 35 ans ou plus n'a gagné le Tour de France depuis le Belge Firmin Lambot en 1922 et le dernier vainqueur, son équipier chez Ineos, le Colombien Egan Bernal, a 12 ans de moins que lui.