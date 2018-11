Cyclisme: Froome débutera sa saison 2019 au Tour de Colombie

Le Britannique Christopher Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, entamera sa saison 2019 en participant pour la première fois au Tour de Colombie.

"Je suis très content de confirmer ma participation au Tour de Colombie en février, où je commencerai ma saison 2019", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée mercredi par la Fédération colombienne de cyclisme (FCC), qui organise la course.

Le leader de la Sky, qui avait débuté la saison écoulée en Espagne sur la Ruta del Sol en février, aura probablement comme adversaire l'Espagnol Alejandro Valverde, dont la participation est acquise à "99%", a déclaré le président de la fédération, Jorge Ovidio González, au site internet colombien A puro pedal.

La première édition du Tour Colombia 2.1, anciennement appelé Colombia Oro y Paz (Colombie Or et Paix), a été remportée l'an dernier par l'équipier colombien de Froome chez Sky, Egan Bernal, devant ses compatriotes Nairo Quintana et Rigoberto Uran.

La deuxième édition aura lieu du 12 au 17 février 2019 dans le département d'Antioquia, dont la capitale est Medellin, dans le nord-ouest du pays.

Avec des sommets à 3.000 mètres d'altitude, le parcours devrait être favorable aux grimpeurs, comme les "escarabajos" (scarabées) colombiens.

Selon Jorge Ovidio González, 175 coureurs de 27 à 28 équipes, dont sept formations du World Tour, devraient participer à cette compétition, qui bénéficie de l'aval de l'Union cycliste internationale.