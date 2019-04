Cyclisme: Kennaugh arrête sa carrière pour raison de "santé mentale"

Le Britannique Peter Kennaugh, champion olympique sur piste à Londres en 2012, fait un arrêt dans sa carrière à cause de "problèmes persistants de santé mentale", a annoncé vendredi son équipe Bora.

Agé de 29 ans, Kennaugh court depuis 2018 pour la formation allemande qui a pour leader le Slovaque Peter Sagan après avoir accompli l'essentiel de sa carrière pour Sky.

"L’équipe soutient Peter (Kennaugh) dans sa décision et a convenu que c’était la meilleure façon de s’assurer qu’il pourrait retrouver la santé dans un proche avenir", a ajouté Bora dans un communiqué.

Cette "pause indéfinie", selon le terme du communiqué, laisse la porte ouverte à un retour. "Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son parcours de rétablissement. Nous attendons avec impatience son retour au cyclisme professionnel", a précisé Ralph Denk, responsable de Bora.

"Je souhaite bonne chance à l'équipe pour le reste de la saison", a déclaré Kennaugh, cité par sa formation.

Le Britannique, vainqueur du Tour d'Autriche en 2014 et champion de Grande-Bretagne à deux reprises (2014 et 2015), a gagné notamment deux étapes du Dauphiné (2015 et 2017) alors qu'il courait pour Sky.

Originaire de l'île de Man, comme Mark Cavendish, il a suivi la filière empruntée par nombre de coureurs britanniques, par la piste tout d'abord (champion du monde de poursuite par équipes en 2012, champion olympique dans la même épreuve la même année) avant de se consacrer à la route. Il a participé à deux des Tour de France victorieux de Chris Froome, en 2013 et 2015.

Sa dernière apparition dans le peloton date du 2 mars, à la fin de l'UAE Tour.