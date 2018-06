Cyclisme: la pistarde allemande Kristina Vogel grièvement blessée à l'entraînement

La pistarde Kristina Vogel, championne olympique en titre de la vitesse, a été opérée mercredi à la colonne vertébrale après avoir été victime d'un violent accident la veille lors d'un entraînement.

L'Allemande de 27 ans, détentrice de 11 titres mondiaux, était entrée en collision à pleine vitesse avec un autre cycliste, Néerlandais, qui s'entraînait sur une piste bétonnée du vélodrome de Cottbus, a indiqué la Fédération allemande de cyclisme (BDR) à l'agence sportive SID, filiale de l'AFP.

La championne a dû ensuite être héliportée jusqu'à Berlin pour recevoir des "soins intensifs", a ajouté le directeur sportif de la BDR, Patrick Moster qui n'était pas en mesure de préciser son état de santé actuel.

Kristina Vogel avait déjà été victime d'un grave accident l'obligeant à rester deux jours dans un coma artificiel en 2009 alors qu'elle avait 18 ans.

Elle avait été percutée de plein fouet à l'époque par une fourgonnette de police qui n'avait pas respecté la priorité alors qu'elle s'entraînait sur la route. Outre sa mâchoire cassée et ses six dents perdues, elle avait également dû subir de nombreuses opérations chirurgicales pour réparer son visage.

Déjà championne olympique de vitesse par équipes en 2012, elle a remporté le titre en individuel à Rio en 2016. Elle a également été titrée en équipe aux Mondiaux de 2012, 2013, 2014 et 2018, en individuelle en 2014, 2015, 2017 et 2018, et au championnat du monde de keirin en 2014, 2016 et 2017.