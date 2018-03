Cyclisme: participation de Froome confirmée à Tirreno-Adriatico

La participation du Britannique Chris Froome, qui doit justifier un contrôle antidopage anormal, à Tirreno-Adriatico (7 au 13 mars), a été confirmée mercredi par les organisateurs de la "course des deux mers".

Froome (32 ans), vainqueur du Tour de France et de la Vuelta l'année passée, retrouvera sur les routes italiennes le Néerlandais Tom Dumoulin, son vainqueur du dernier Mondial du contre-la-montre et futur rival du Giro si le Britannique n'est pas interdit de course en mai prochain.

Suivant le réglement international, l'Anglais de l'équipe Sky n'est pas suspendu à titre provisoire à cause de son contrôle anormal de la Vuelta qui a montré une concentration excessive de salbutamol (plus du double autorisé) dans ses analyses.

Au départ de Lido di Camaiore (centre-ouest), Tirreno-Adriatico présentera cette année le podium du dernier Tour de France avec, en plus de Froome, le Colombien Rigoberto Uran et le Français Romain Bardet, qui prendra part pour la première fois à la course.

Les Italiens Vincenzo Nibali et Fabio Aru, l'Australien Richie Porte, l'Espagnol Mikel Landa et le Colombien Miguel Angel Lopez sont les autres têtes d'affiche annoncées par la société RCS à côté des habituels chasseurs d'étapes (Sagan, Van Avermaet, Gilbert, Gaviria, Cavendish, Ewan).