D'importantes chutes de neige en Autriche pourraient provoquer des embarras de circulation en Belgique ce dimanche

Les retours des sports d'hiver en Autriche sont compliqués par d'importantes chutes de neige. Entre une demi-heure et une heure et demie de ralentissement est à prévoir, selon l'association d'automobilistes VAB.

En Belgique, des files sont redoutées dimanche après-midi sur la E40 entre la côte et Bruxelles et sur la E411 entre Luxembourg et la capitale, selon Touring. La journée de samedi s'annonce elle difficile dans le sens des retours en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.