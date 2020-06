Dans les Balkans, les frontières rouvrent mais les hôteliers luttent pour "survivre"

Les yeux rivés à son téléviseur, à regarder les bouchons monstres à la frontière gréco-bulgare, Yiannis Laspas, propriétaire d'un hôtel dans le Nord de la Grèce, décompte ses réservations annulées pour la saison touristique qui s'ouvre après trois mois de confinement.

"Le nombre d'annulations ressemble à un krach boursier", déplore cet hôtelier âgé de 37 ans.

Plus de 13.000 personnes ont déjà traversé depuis lundi la frontière gréco-bulgare voisine, le premier point de contrôle routier que les autorités grecques ont rouvert depuis la levée des restrictions contre la pandémie.

"On regarde ce qu'on peut sauver de cette année désastreuse", confie Yiannis Laspas à l'AFP. "Notre seul but est de survivre", s'inquiète-t-il.

Son établissement se trouve sur la péninsule de Chalcidique, l'une des destinations touristiques les plus populaires pour les Européens de l'Est. Près de 100.000 chambres d'hôtels et d'appartements dépendant à 60% du tourisme, y sont proposés aux voyageurs.

L'année dernière, 1,5 million de touristes en provenance des pays voisins des Balkans ont visité la région.

Mais actuellement, la majorité des stations balnéaires sont vides.

De nombreux opérateurs de tourisme redoutent une résurgence de l'épidémie qui pourrait anéantir la saison.

- "Les Balkans devraient s'entraider" -

En Albanie voisine, dont le PIB repose à près de 15% sur le tourisme, les professionnels redoutent aussi une année désastreuse après la suspension des réservations de touristes polonais et scandinaves.

Osvaldo Dallia, directeur du Grand Blue Fafa Resort, à Golem, au bord de la mer Adriatique, dont les plages de sable blanc ont rouvert, explique que les opérateurs s'attendent à un renversement total du profil de la clientèle.

"L'an dernier, les visiteurs des Balkans représentaient 15% de la clientèle. Cette année, ils représenteront entre 80% et 85% des clients", explique-t-il.

"Pourquoi nos pays des Balkans ne devraient-ils pas s'entraider pendant les vacances?", plaide Diola Kryeziu, une touriste de l'hôtel, étudiante de Prizren au Kosovo.

Moins touchée que les autres pays européens par l'épidémie du coronavirus, la Grèce totalise moins de 190 décès. En Albanie, il n'y a eu que 38 morts.

Yannis Laspas, propriétaire de trois petits hôtels de 150 lits à Pefkochori, un village balnéaire de Chalcidique, n'a jusqu'ici qu'une seule réservation, une famille de Roumanie.

Il ne se fait pas d'illusion: il n'y a "aucun espoir d'atteindre le nombre de réservations de l'année dernière".

"Mais si on y arrive à 30%, nous pourrons espérer nous remettre sur pied et continuer", observe-t-il.

Malgré l'autorisation de rouvrir les hôtels en Grèce, la majorité des établissements de Chalcidique ne reprendront leur activité que le 1er juillet, quand la perspective des retours des touristes sera plus claire.

- "On ne va pas se laisser abattre" -

Pour le redémarrage de la saison en Grèce lundi, 15 km de bouchons s'étaient formés à la douane gréco-bulgare de Promachonas, selon la télévision publique grecque ERT.

"Nous avons attendu quatre heures pour traverser la frontière", a rapporté Andrei Istrate, un automobiliste roumain de 36 ans, voyageant avec sa famille.

"Avec ce soleil, j'espère que le virus ne survivra pas. On ne va pas se laisser abattre par la peur", s'exclame le Bulgare Dancho Ivanov, qui se rend souvent en Chalcidique.

Mais de nombreux automobilistes ont dû rebrousser chemin faute d'être ressortissants européens, dans la confusion et la colère.

"Après plusieurs heures d'attente, nous avons compris que la seule solution était de faire demi-tour, les enfants étaient déçus et nous fatigués et ulcérés", s'est plainte, auprès du tabloïd serbe Informer, Violeta, une mère serbe qui voyageait avec ses trois enfants.

Des centaines de Serbes ont été informés à la dernière minute par les garde-frontières grecs qu'ils ne pourraient rentrer en Grèce qu'à partir du 1er juillet, tout comme les ressortissants d'Albanie et de Macédoine du Nord.

"Il y a clairement eu un malentendu", a souligné le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dacic, au quotidien Blic. Finalement, mardi, après son intervention auprès d'Athènes, les garde-frontières grecs ont laissé passer les Serbes.

"Je suis content que ce cauchemar soit terminé", a raconté Igor Milanovic au journal serbe Vecernje Novosti, "et heureux de pouvoir poursuivre mon voyage".

