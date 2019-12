Danse sur glace: Papadakis et Cizeron remportent la finale du Grand Prix

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace, ont remporté la finale du prestigieux Grand Prix samedi à Turin.

Il s'agit de la deuxième victoire des Français dans la compétition, après 2017. Ils avaient manqué la finale en 2019 à cause d'une blessure de Guillaume Cizeron.

Le duo avait pris la tête après le programme court vendredi malgré une erreur, Gabriella Papadakis ayant perdu l'équilibre en milieu de programme.

Avec un total de 219,85 points, les Français devancent les Américains Madison Chock et Evan Bates (210,68 pts) et Madison Hubbell et Zachary Donohue, tenants du trophée, 3e avec 207,93 points.

"On était stressés par un tel évènement, a admis Gabriella Papadakis. C'est la seule fois, en dehors des championnats du monde, où l'on peut se mesurer aux meilleures équipes. On est très satisfaits de notre performance. On a réalisé un programme très propre techniquement."

Même son de cloche du côté de son partenaire, Guillaume Cizeron. "On est très fiers de notre équipe et d'avoir rendu nos entraîneurs si heureux".

Le point commun entre les Français et les deux duos américains qui complètent le podium ? Tous s'entraînent ensemble, à Montréal (Canada).

"C'est totalement nouveau cette manière d'apporter ce genre d'amitié dans une compétition, a poursuivi Guillaume Cizeron. On se pousse et on s'inspire les uns les autres. Il y a un énorme respect entre nous et c'est ce qui rend ce titre si spécial."