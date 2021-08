Davantage de liaisons Eurostar entre Londres et Bruxelles après la mi-août

(Belga) Eurostar prévoit d'opérer davantage de trains depuis Londres vers Bruxelles et Paris à partir de la mi-août.

Davantage de services seront alors assurés entre Londres et Paris durant les week-ends, a confirmé une porte-parole à l'agence de presse dpa. Le trafic sera surveillé et les capacités adaptées si nécessaire, a-t-elle ajouté. Eurostar, qui fait la liaison entre la Grande-Bretagne et l'Europe via le tunnel sous la Manche, a réduit drastiquement ses services en réponse aux restrictions strictes de voyage et aux mesures de confinement édictées durant la pandémie du coronavirus. Le nombre de passagers a ainsi chuté de 95% et les services programmés ont été réduits à une liaison par jour entre Londres et Paris et entre Londres et Amsterdam, via Bruxelles à certains moments, contre 56 connexions par jour avant la pandémie. Depuis dimanche, les personnes vaccinées arrivant au Royaume-Uni depuis la France ne doivent plus observer de quarantaine, comme c'était déjà le cas depuis une semaine depuis d'autres pays de l'UE. Les restrictions vis-à-vis des Britanniques vaccinés ont aussi été assouplies dans de nombreux pays européens. Eurostar s'est réjoui de cette évolution et a déjà constaté une augmentation notable des réservations. Les demandes sur son site internet ont doublé. (Belga)