Davide a survécu à l'effondrement du viaduc de Gênes: "Ma voiture s'est encastrée dans des blocs de béton et je suis tombé avec eux" (vidéo)

Davide Capello et, ce que l'on pourrait appeler, un miraculé. A 36 ans, ce pompier se trouvait dans sa voiture lorsque le viaduc s'est brutalement effondré. Il est parvenu à s'extraire de son véhicule et s'en sort avec "seulement" quelques contusions.

"J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu les voitures devant moi qui tombaient puis j'ai vu la route s'effondrer et je suis tombé avec elle. Je pensais que c'était fini pour moi", a-t-il confié.

Tout s'est passé en quelques secondes. Le pompier a d'abord vu les véhicules qui se trouvaient devant lui chuter, un à un. Ensuite, ce fut le tour de sa propre voiture. "J'ai atterri au sol, ça a été comme un long vol plané. J'ai pensé que ma dernière heure était venue. Je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber et que le pont s'effondrait sous moi", souffle-t-il.

J'avais l'impression d'être dans un film, un film apocalyptique.

Avant d'ajouter: "Quand le bitume s'est dérobé, ma voiture s'est encastrée dans des blocs de béton et je suis tombé avec eux. Ça a fait comme une protection autour de mon véhicule. Ces blocs de béton et celui qui les a conçus m'ont sauvés la vie".

Le trentenaire a ensuite appelé sa famille. "J'avais besoin de les entendre et de leur dire que j'allais bien. J'ai réussi à sortir de la voiture par mes propres moyens et j'ai vu les secours un peu plus bas. J'avais peur que ma voiture continue de tomber. Je ne savais pas vraiment où j'étais et à quelle hauteur je me trouvais. Quand j'ai vu que les secours étaient là, je suis sorti de mon véhicule", explique-t-il.

Comme beaucoup d'Italiens, Davide prenait souvent ce viaduc mais n'imaginait pas qu'un tel drame puisse se produire. "J'avais l'impression d'être dans un film, un film apocalyptique. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ne s'en sont pas sortis. Je me sens comme un miraculé", conclut-il.