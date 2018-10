De l'eau venue d'Allemagne pour approvisionner Bütgenbach

(Belga) La commune de Bütgenbach a passé un accord avec la ville allemande voisine de Montjoie dans le cadre de son ravitaillement en eau, a indiqué Paul Hermann, échevin de l'Agriculture et de l'approvisionnement en eau, confirmant une information des médias germanophones, relayée par la DH.

La protection civile est en charge du transport de l'eau entre Montjoie et Weywertz. "A la demande du bourgmestre de la commune, la protection civile se charge du transport de l'eau. Chaque jour, entre six et huit membres du personnel sont chargés de cette mission", explique le service communication de la protection civile. Ce vendredi, deux camions de 14.000 litres et un de 28.000 litres assureront le ravitaillement. Du coté de la commune de Bütgenbach, l'échevin Paul Hermann explique: "on fait actuellement face à des difficultés d'approvisionnement en eau suite à la sécheresse. Chaque jour, nous consommons entre 800 et 900 m3 et plus de 1.000 m3 lors des week-ends d'affluence touristique". Cette eau venue d'Allemagne permet ainsi d'approvisionner environ 5.500 habitants de la commune.