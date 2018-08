De l'héroïne gratuite pour les toxicomanes afin d'améliorer leurs conditions de vie: le projet va être testé en Norvège

Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Déjà adoptée ou testée en Suisse, aux Pays-Bas et au Danemark, la thérapie par héroïne médicalisée est controversée mais ses partisans font valoir qu'outre une amélioration de la qualité de vie et une baisse de la mortalité, elle permet une réduction de la criminalité et des coûts associés.





400 bénéficiaires éventuels



Les premiers traitements par injection d'héroïne devraient être expérimentés dans le pays nordique début 2020 au plus tôt, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Jusqu'à 400 toxicomanes pourraient en bénéficier, selon le quotidien Aftenposten.