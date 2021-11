De nouvelles règles anti-Covid poussent de nombreux Autrichiens à se faire vacciner

(Belga) Les nouvelles règles pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui entreront en vigueur lundi en Autriche, incitent de nombreux citoyens à sauter le pas de la vaccination. À compter de lundi, la République impose l'obligation d'être vacciné ou guéri du Covid-19 pour pouvoir accéder aux restaurants, hôtels et lieux culturels, alors que le pays de neuf millions d'habitants fait face à une hausse des cas de contamination.

Dans la capitale, Vienne, le temps d'attente pour recevoir sa première dose pouvait monter jusqu'à une heure et demi. A Salzbourg, 1.400 personnes se sont rendues dans un centre de vaccination au cours du week-end. Au total, la première dose du vaccin contre le Covid-19 a été administrée à 10.000 personnes en un seul week-end, une "véritable ruée vers les centres de vaccination", selon les termes employés par le journal 'Krone'. Des milliers d'Autrichiens ont par ailleurs reçu leur deuxième injection ou une dose de rappel, soit plus de 21.000 personnes au total. Selon la nouvelle règlementation, un test négatif au Covid-19 ne sera plus suffisant pour les services ou prestations impliquant un contact étroit avec la clientèle comme les coiffeurs, et seuls ceux qui sont vaccinés ou guéris pourront assister à des rassemblements de 25 personnes ou plus. D'après 'Krone', l'Autriche considère comme complètement vaccinées, les personnes qui ont reçu leur deuxième dose il y a moins de neuf mois. Le cadre juridique de ces nouvelles mesures n'est pas encore totalement prêt. Le gouvernement autrichien espère le finaliser dimanche après-midi, toujours selon Krone. Les nouvelles restrictions en Autriche devraient être d'application au moins jusqu'à Noël, selon le nouveau chancelier Alexander Schallenberg. Une mauvaise nouvelle pour le secteur du tourisme alors que la saison des sports d'hiver approche à grands pas.