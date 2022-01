Début de la rencontre entre Blinken et Lavrov à Genève

(Belga) Genève est à nouveau le centre des discussions sur l'Ukraine et la sécurité européenne. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont entamé vendredi matin leur réunion dans un climat de tensions extrêmes.

Les deux chefs de la diplomatie se sont retrouvés vers 11h00 dans un hôtel genevois. Ces derniers jours, les passes d'armes verbales sont montées en intensité, renouant avec les approches entre blocs de la Guerre froide. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dit ne pas s'attendre "à une percée" lors des discussions avec son homologue américain, Antony Blinken au début de pourparlers à Genève destinés à désamorcer la crise ukrainienne. Assis en face de lui, au début de cette séance de discussion qui doit durer environ deux heures, Antony Blinken a promis une réponse "unie, rapide et sévère" en cas d'invasion de l'Ukraine, mais a assuré que les Etats-Unis continuaient de chercher une solution diplomatique. Les Occidentaux reprochent à Moscou d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de l'Est de l'Ukraine. La Russie demande elle des garanties sur la fermeture de l'Otan à une adhésion de Kiev et une diminution des forces de l'Alliance dans son voisinage. (Belga)