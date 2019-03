Décès cardinal Danneels: le pape François adresse un télégramme de condoléances à Mgr De Kesel

(Belga) Le pape François a adressé un télégramme de condoléances à Mgr De Kesel, primat de Belgique, à la suite de la mort du cardinal Danneels. Le site internet du Vatican consacre par ailleurs une attention particulière à l'ancien archevêque de Bruxelles-Malines.

Le sommet de l'Eglise souligne que le cardinal Danneels avait porté sa voix dans les débats de société en Belgique, qu'il s'agisse du mariage homosexuel, des réfugiés, de l'avortement ou encore de l'euthanasie. Ses missions pour Pax Christi en ex-Yougoslavie et au Soudan ont aussi été saluées. Quant aux affaires de pédophilie, le Vatican rappelle que l'ancien primat de Belgique avait mis sur pied une commission dans les années nonante pour accueillir les victimes et qu'il n'a jamais été inquiété par la justice, même après avoir été interrogé en 2010. "Le cardinal Danneels a servi l'Eglise avec un grand dévouement, non seulement au niveau de son évêché mais aussi de son pays et de plusieurs dicastères. Il était ouvert et faisait face aux défis auxquels est confrontée l'Eglise actuelle", a adressé le pape François à Mgr De Kesel.