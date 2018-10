Décès de Charles Aznavour: quel hommage pour l'artiste?

En France, beaucoup ont appelé à un hommage national pour Charles Aznavour, décédé lundi matin à l'âge de 94 ans. La ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a déclaré: "La France doit lui rendre un grand hommage". Mais selon les informations de RTL France, la famille du chanteur décédé s’oppose à l’organisation d’un tel événement. Johnny Hallyday, lui, avait eu droit à un hommage populaire. Cette option n'a pas été écartée.

Selon des informations d’Europe 1, l’Elysée réfléchit en tout cas à un hommage, qui pourrait avoir lieu lors du sommet de la Francophonie qui se tiendra les 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie. Charles Aznavour devait s'y rendre, en compagnie d'Emmanuel Macron.

En Arménie, "beaucoup de gens adorent Aznavour et sa musique même s'ils ne comprennent pas un mot de français"

Dans les rues d'Erevan, au Parlement et même dans le métro de la capitale arménienne, personnalités et anonymes continuaient mardi de rendre hommage à l'enfant du pays Charles Aznavour, décédé lundi en France à 94 ans. Sur la place qui porte son nom dans le centre-ville d'Erevan, des habitants, des étudiants de l'université française de la ville mais aussi plusieurs personnalités déposent depuis lundi soir des fleurs ou des bougies, laissant parfois un mot dans un livre de condoléances. "Beaucoup de gens adorent Aznavour et sa musique même s'ils ne comprennent pas un mot de français. La musique de Charles pénètre dans les coeurs et dans l'âme des gens", a expliqué à l'AFP une étudiante de l'université française d'Erevan, Marina Sarkissian.





Onde de choc

La mort de Charles Aznavour a provoqué une véritable onde de choc en Arménie, d'où était originaire la famille du chanteur. Dans les cafés comme dans les magasins d'Erevan, les chansons de celui qui était souvent qualifié de "fils du peuple arménien" sont diffusées en boucle. "Il y a une telle tristesse dans les yeux de tous ceux qui entrent dans le magasin aujourd'hui. On est tous sous le choc parce qu'on croyait à sa promesse qu'il fêterait son centième anniversaire ici avec nous, avec un grand concert", explique la vendeuse d'une petite épicerie, Armine Baïatian.





Une minute de silence



La musique de Charles Aznavour va aussi résonner dans toutes les stations du métro d'Erevan, a annoncé la porte-parole du réseau souterrain, Tatiev Khatcharian. Le Parlement arménien a également observé une minute de silence, mardi. Dans un communiqué, le président du pays Armen Sarkissian a estimé que "l'humanité a perdu l'une des âmes les plus sensibles du 20ème siècle".



Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir en mai après avoir mené des manifestations antigouvernementales, a regretté lundi une "perte énorme pour le monde entier", saluant une personne "qui a pendant 80 ans émerveillé et réchauffé le coeur de dizaines, de centaines de millions de personnes".



Charles Aznavour, Charles Varenagh Aznavourian de son vrai nom, était l'un des représentants les plus symboliques de la diaspora arménienne, le pays de ses parents, avec lequel il a entretenu des liens étroits tout au long de sa vie. "Je suis peut-être le plus français de tous les Arméniens du monde, mais je suis fier de mon Arménie et je ne le cacherai jamais", disait Aznavour.