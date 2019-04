Décès de Karol Modzelewski, grande figure de la dissidence anti-communiste polonaise

(Belga) Karol Modzelewski, historien médiéviste polonais et grande figure de la dissidence anti-communiste avant 1989, est décédé dimanche à l'âge de 81 ans, a rapporté le journal en ligne Oko.press.

Modzelewski, lui-même communiste dans sa jeunesse, a été exclu du Parti ouvrier unifié polonais PZPR en 1964 et de l'Université de Varsovie pour ses virulentes critiques du parti dirigé alors par Wladyslaw Gomulka. Il a publié avec Jacek Kuron, un autre dissident, "une lettre ouverte au parti", ce qui lui a valu 3 ans et demi de prison. Dans les années 80 il s'est engagé aux côtés de Lech Walesa dans la naissance du mouvement de Solidarnosc, premier syndicat libre dans le bloc communiste dont il a inventé le nom. Cela lui a valu de nouveau l'emprisonnement après l'introduction de l'Etat de siège par le général Wojciech Jaruzelski le 13 décembre 1981. Au total, il a passé 8 ans et demi en prison suite à des condamnations dans des procès politiques. A la chute du communisme en 1989, il a été élu sénateur.