Décès de l'acteur suisse Bruno Ganz à l'âge de 77 ans

L'acteur et comédien Bruno Ganz est mort samedi. Agé de 77 ans, il est décédé d'un cancer chez lui à Zurich, a indiqué son manager à la Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

L'acteur, né en 1941, a joué dans de nombreux films et productions théâtrales. Sa notoriété a dépassé les frontières, notamment quand il a incarné Adolf Hitler dans "La chute" d'Oliver Hirschbiegel. Les médecins ont décelé chez le comédien un cancer de l'intestin en juillet dernier. Bruno Ganz aurait dû assumer le rôle de l'orateur dans l'opéra de Mozart "La Flûte enchantée" au Festival de Salzbourg. Mais cela n'a pas été possible. En Suisse, Bruno Ganz a été récompensé en 2017 du Quartz du meilleur acteur pour son incarnation d'Arthur Bloch dans "Un Juif pour l'exemple", de Jacob Berger, d'après le roman éponyme de Jacques Chessex. Il a aussi reçu à cette occasion le Prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre. Le Zurichois est un des plus importants acteurs de langue allemande. Maintes fois primé, il a joué dans d'innombrables productions internationales, à l'écran comme au théâtre. Bruno Ganz se fait connaître du grand public dès le milieu des années 1970 en interprétant plusieurs rôles au cinéma, notamment dans "L'Ami américain" et "Les Ailes du désir" de Wim Wenders. En 1991, il joue dans "Sázka - Die Wette" de Martin Walz, aux côtés d'Otto Simánek. En 2004, il incarne Adolf Hitler dans "La Chute", produit par Bernd Eichinger. Sa prestation d'acteur exceptionnelle lui vaut une nomination au Prix du cinéma européen en 2004. Il remporte en 2010 le European Film Academy Lifetime Achievement Award.