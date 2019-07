Décès de l'écrivain italien Andrea Camilleri, père du commissaire Montalbano

(Belga) L'écrivain sicilien Andrea Camilleri, "père" du commissaire Montalbano, est décédé mercredi à l'âge de 93 ans, a annoncé l'hôpital romain où il était dans un état critique depuis un arrêt cardiaque en juin.

"Son état toujours critique de ces derniers jours s'est aggravé dans les dernières heures, compromettant les fonctions vitales", a annoncé l'hôpital dans un communiqué, précisant que les funérailles se dérouleraient dans l'intimité. L'Italie entend cependant rendre un dernier hommage à ce "pape" du polar dont le style riche et jubilatoire avait tiré le roman noir vers la littérature. C'est sous sa plume qu'est né en 1994 le célèbre commissaire Montalbano, flic débonnaire et amateur de bonne chère, devenu l'une des figures du roman policier européen. Metteur en scène de théâtre, réalisateur de télévision et scénariste, Andrea Camilleri s'était fait connaître tardivement comme romancier, mais le succès avait été foudroyant. (Belga)