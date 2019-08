Décès de la princesse Christina des Pays-Bas, sœur cadette de Beatrix

(Belga) La princesse Christina des Pays-Bas, sœur cadette de Beatrix, reine jusqu'en 2013, est décédée vendredi matin à La Haye, a annoncé le service d'information de l'Etat le même jour.

La fille cadette de Juliana des Pays-Bas (reine de 1948 à 1980) et du prince Bernhard, qui ont eu quatre filles, s'est éteinte au Palais Noordeinde. Elle était âgée de 72 ans. Née "Marijke", environ un an et demi avant que sa mère ne monte sur le trône, la princesse avait plus tard décidé de n'utiliser que son deuxième prénom, Christina. Selon l'agence néerlandaise ANP, cela faisait plusieurs années que la princesse souffrait d'un cancer des os. La famille royale néerlandaise prévoit des funérailles dans l'intimité, mais a ouvert un registre de condoléances. Le couple souverain, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima, ainsi que la princesse (ex-reine) Beatrix, ont salué via le compte Twitter de la maison royale néerlandaise une "personnalité marquante et au grand cœur". Princesse volontairement discrète, elle était passionnée de musique. Malgré un handicap visuel important (elle était née aveugle d'un œil), elle avait d'ailleurs étudié la pédagogie musicale au Canada, comme le rappelle le Volkskrant dans un portrait, vendredi. Mariée en 1975, puis divorcée en 1996, elle a eu trois enfants. Un concours musical pour jeunes talents porte son nom. (Belga)