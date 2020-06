Il vous reste 1 MOIS (ou 2 semaines en papier) pour votre déclaration fiscale: voici tout ce que vous devez savoir

Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances était présente ce midi dans le RTL Bienvenue pour évoquer la déclaration fiscale. Il vous reste pile un mois pour remplir votre déclaration par internet et 15 jours pour la rendre en version papier.

Olivier Schoonejans: Cette année vous misez de plus en plus sur ce qu'on appelle la proposition de déclaration simplifiée. Qu' est-ce que c'est?

Florence Angelici: En fait, le SPF Finances possède de plus en plus d'informations sur les contribuables. Alors, à ces personnes-là dont on estime qu'on possède tout, on leur envoie une proposition. Donc si ces personnes sont d'accord avec tous les éléments rapportés dans leurs déclarations, ils ne doivent plus rien faire, elle est déjà complétée. Il y a près de 4 millions de citoyens qui reçoivent cette proposition de déclaration simplifiée, ça fait presque 59% de contribuables. Donc c'est un grand nombre pour qui on facilite la vie. Attention que si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu, il faut le modifier. Cela peut se faire soit sur le formulaire, soit directement sur le site de tax-on-web.

Olivier Schoonejans: Ces déclarations sont soit remplies par courrier, soit sur Internet, ça dépend un peu des personnes et cela ne change rien?

Florence Angelici: Non, et la proposition de déclaration simplifiée même si vous la recevez un papier, vous pouvez également la modifier sur tax-on-web.

Olivier Schoonejans: Est-ce que par exemple cette déclaration reprend le loyer, la pension, le salaire, les prêts hypothécaires, des choses classiques que tout le monde doit remplir finalement?

Florence Angelici: Elle reprend effectivement les revenus. Elle va reprendre aussi les libéralités donc tous les dons que l'on faits, les titres-services sont aussi pré-remplis. Attention, que par exemple les gardes d'enfants, ce champs-là, n'est pas pré-rempli. Il faudra faire attention à vérifier ce genre de détail. Il faut vraiment être attentif. On est responsable de sa déclaration, donc il faut voir que tout ce qui est indiqué est complet et correct. Et s'il manque des choses à ce moment-là effectivement, il faut réagir et dire au SPF Finances, ce qu'il manque.

Olivier Schoonejans: On est le 16 juin. Si je n' ai encore rien reçu, est-ce que c'est normal?

Florence Angelici: Alors il faut savoir que de moins en moins de personnes reçoivent la fameuse enveloppe brune. Si vous avez rempli votre déclaration l' année passée sur le site de tax-on-web, vous devez continuer à aller sur le site et n'avez plus besoin de l'enveloppe brune. Ces propositions de déclaration simplifiée, il y en a un peu près 1,2 million de personnes qui la reçoivent directement sur tax-on-web. Il ne faut pas hésiter, si on n'a rien reçu à aller soi-même sur tax-on-web, par exemple ou alors à prendre un rendez-vous, si c'est nécessaire au SPF Finances.

Olivier Schoonejans: Est-ce qu' il y a des nouveaux avantages fiscaux et des nouvelles déductibilités cette année qui sont entrés dans le fameux formulaire?

Florence Angelici: Oui, si vous avez une assurance pour une protection juridique, par exemple. Vous avez également une augmentation pour les dividendes de la partie exonérée qui est passée de 640 à 800 euros. Vous avez également différentes déductions qui existent.

Olivier Schoonejans: La particularité de cette crise du coronavirus et une de ses conséquences, c' est qu'il y a du changement pour les aides. D'habitude quand on voulait un peu se faire aider pour les déclarations, on allait à la commune ou on allait au SPF Finances où il y avait des points de contact un peu partout pour se faire aider. Mais cette année, ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous allez justement vous organiser pour quand même aider les contribuables?

Florence Angelici: Oui, c'est impossible d'imaginer des files énormes devant nos bureaux cette année. Donc si des personnes ont besoin d'aide, elles doivent appeler le SPF Finances pour prendre rendez-vous et cela va se faire de façon téléphonique. Il faut appeler dès maintenant, c'est le 02/575 56 67. Vous allez prendre un rendez-vous et on va vous donner une date avec une tranche horaire. Et on va aussi vous demander de préparer tous les documents dont vous avez besoin pour remplir la déclaration. Il faut savoir que de façon générale, c'est plus confortable puisqu'on attend chez soi et pas dans un espace avec beaucoup de monde.

Olivier Schoonejans: C'est vrai que quand on a besoin de conseils, on vient avec sa carte d' identité électronique et ses papiers, et puis il y a un agent qui remplit tout pour nous. On est à côté de lui et on se sent quand même plus en sécurité. Comment ça va se passer par téléphone, par exemple, la lecture de la carte d' identité?

Florence Angelici: Tout se passe de façon sécurisée. L'agent via le registre national numéro a accès à la déclaration et on prend tous les documents avec soi au moment du remplissage. Il faut savoir que quasiment tout est déjà prêt aussi pour le SPF Finances, donc il y a peu de possibilités d'erreur. Le retour que nous avons auprès des contribuables sont des gens satisfaits de ce service qui a dû être monté en urgence pour permettre de quand même compléter les déclarations.

Rappel: les dates limites pour remettre sa déclaration fiscale et donc également se faire aider par téléphone sont le 30 juin, pour la version papier, et via tax-on-web, c'est le 16 juillet, soit dans un mois exactement.