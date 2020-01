Découverte de la plus ancienne vue de Venise, datant du 14e siècle

(Belga) Une vue de Venise remontant au 14e siècle, dessin considéré comme la plus ancienne représentation de la Cité des Doges connue à ce jour, a été découverte par une chercheuse de l'université écossaise de St Andrews, a annoncé cette dernière dans un communiqué.

Le dessin, découvert par l'historienne Sandra Toffolo, fait partie d'un manuscrit racontant le voyage de Niccolò da Poggibonsi, un pèlerin italien qui s'est rendu à Jérusalem au cours de la période 1346-1350. Lors de son pèlerinage, Niccolò da Poggibonsi est passé par Venise et sa description de la ville est accompagnée d'un dessin à la plume de Venise où l'on peut voir des églises, des gondoles et des canaux dessinés. Le manuscrit, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Florence, a probablement été réalisé peu après son retour en Italie en 1350. Spécialisée dans l'histoire de Venise à la Renaissance, Mme Toffolo a découvert l'image en mai 2019 au cours de ses recherches à la bibliothèque florentine dans le but de réaliser une monographie sur la cité lacustre à cette époque, précise l'université de St Andrews. En découvrant l'image, l'historienne a réalisé que cette vue de Venise est antérieure à toutes celles de la ville connues auparavant, même si des cartes et portulans représentant la ville (cartes de navigation utilisée du 13e au 18e siècle) avaient pu être réalisées antérieurement. La plus ancienne carte de Venise a été réalisée par Fra Paolino, un frère franciscain de Venise, et date d'environ 1330, selon l'université. "La découverte de cette vue de la ville a de grandes conséquences pour notre connaissance des représentations de Venise, car elle montre que la ville exerçait déjà très tôt une grande fascination sur les contemporains", explique Mme Toffolo dans le communiqué publié sur le site de St Andrews début janvier. (Belga)