Découverte rarissime en Suisse d'une chaussure du Néolithique

Les fouilles archéologiques menées dans les eaux du Greifensee, à Maur (ZH), ont abouti à une découverte rarissime: une chaussure quasi entière, vieille de 5.000 ans. Jusqu'à présent, moins de dix exemplaires datant du Néolithique avaient été trouvés en Europe.





Un exemple parfait de la production raffinée de vêtements au Néolithique



La chaussure découverte par les archéologues zurichois date de la culture palafittique de Horgen (3.300-2.800 av. J-C), qui a suivi celle de Cortaillod (NE). Elle représente un exemple parfait de la production raffinée de vêtements au Néolithique, indiquent mardi les autorités cantonales zurichoises. La chaussure découverte est façonnée en fibres de liber, couche où circule la sève élaborée sous l'écorce de certains arbres. Les indigènes de l'époque découpaient des bandes larges de 0,5 cm dans le liber pour constituer la semelle surmontée d'un dessus de chaussure semi-ouvert.





Le fait que l'objet ait résisté durant 5000 ans à une décomposition certaine au fond du lac tient du miracle



La longueur de l'exemplaire trouvé (26 cm) laisse deviner qu'il a appartenu à un adulte. Le talon de la chaussure est troué. Raison pour laquelle son ou sa propriétaire l'a probablement jetée. Au premier coup d'oeil, le profane n'y voit qu'un objet ressemblant à de la boue agglomérée. En y regardant de plus près, on reconnaît toutefois la structure filiforme, la forme et les bords tressés de la chaussure. Le fait que l'objet ait résisté durant 5000 ans à une décomposition certaine au fond du lac tient du miracle. Moins de dix chaussures de ce type, en bon état de conservation, ont été découvertes en Europe alors qu'il en existait des millions au Néolithique. L'espace recouvrant la Suisse actuelle avait été peuplé de 1,5 million de personnes durant les 1.300 ans qu'a duré cette ère.