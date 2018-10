Dela ne prélève pas les empreintes digitales des défunts en Belgique

(Belga) Dela Belgique ne prend pas les empreintes digitales des défunts pour ensuite créer un bijou funéraire, explique samedi soir l'entreprise néerlandaise spécialisée en funérailles, qui combine l'organisation et l'assurance d'obsèques. "Cela n'arrive qu'à la demande de proches. Dans d'autres cas, qui ne représentent qu'1% des situations, cela est prélevé par le directeur des funérailles après une première réunion avec les proches", souligne Marysia Kluppels, porte-parole de Dela Belgique, en réaction à la divulgation aux Pays-Bas que l'entreprise prélève des empreintes des défunts sans autorisation des proches.

La radio néerlandaise Radio 1 a révélé que Dela prenait, aux Pays-Bas, les empreintes digitales sans qu'un proche du défunt ne soit présent, quelques jours avant les obsèques. Quelques semaines plus tard, les proches reçoivent un e-mail de Dela leur demandant s'ils souhaitent créer une bague ou une chaîne avec l'empreinte digitale du disparu. Pour un prix compris entre 124 et 1.320 euros. "De tels bijoux funéraires sont courants aux Pays-Bas et bien plus populaires qu'en Belgique", explique Mme Kluppels. "En Belgique, nous n'avons pas l'habitude de prélever les empreintes de manière proactive. Nous les prenons toujours à la demande des proches et après qu'ils en aient donné explicitement la permission." Certains centres dans le Limbourg prennent toutefois une empreinte digitale à l'avance lorsque le décès concerne un jeune car dans ce cas, beaucoup de proches choisissent de réaliser un tel bijou funéraire. "Nous rencontrons d'abord les proches et s'ils ne veulent pas de bijou, l'empreinte est immédiatement détruite ou transmise aux proches. Dela Belgique ne conserve jamais les empreintes." (Belga)