Départs en vacances: les autoroutes en France prises d'assaut

En France, les bouchons sur les routes des vacances ont atteint samedi un pic de 230 kilomètres, affectant principalement l'A7 lors de de cette journée classée "rouge" dans le sens des départs par Bison Fûté. Sur l'autoroute du Soleil entre Lyon et Marseille, le pic de circulation a été rapidement atteint en début de matinée avec plus de 5.000 véhicules par heure, selon l'organisme de prévision du trafic routier. "Le pic de bouchons a été atteint à 11h41 puis à 12h40 avec 230 km cumulés au niveau national", précise t-il dans un communiqué. La circulation avait été dense dès vendredi, certains vacanciers ayant anticipé leur départ à la veille du 14 juillet. Vers 12H15, Bison Futé a pointé notamment une circulation en accordéon "d'une trentaine de kilomètres" entre Vienne (Isère) et Valence (Drôme), qui devait se fluidifier dans l'après-midi. En fin de matinée, il fallait 02H55 au lieu de 01H35 habituellement pour faire le trajet entre le sud de Lyon et Orange (Vaucluse), a indiqué l'opérateur Vinci Autoroutes sur Twitter.



Sur l'A9, à la même heure, le trajet a été notamment rallongé d'une demi-heure entre Orange et Narbonne (Aude) alors que les ralentissements étaient moins importants dans le sens des retours, pour lesquels la journée de samedi a été classée orange sur l'A7 en Auvergne-Rhône-Alpes: entre Valence et Lyon à la mi-journée, les automobilistes ont dû patienter 20 à 25 minutes supplémentaires, selon les mêmes sources. Dimanche, les conditions de circulation reviendront à la normale sauf dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'A7, où le trafic pourra encore être ralenti par l'affluence.