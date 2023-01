Dernier hommage à Kiev pour le ministre de l'Intérieur et les 13 victimes du crash d'hélicoptère survenu ce mercredi

A Kiev en Ukraine, des personnes rendent un dernier hommage à certaines victimes du crash d'hélicoptère qui a coûté la vie au ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky et à au moins 13 autres personnes ce mercredi.

A Kiev, Volodymyr Zelensky et Olena Zelenska, ainsi que de nombreux dirigeants ukrainiens ont rendu samedi matin un dernier hommage aux victimes du crash d'hélicoptère survenu ce mercredi. Parmi lesquelles, le ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrsky, ainsi que 13 autres personnes, dont un enfant.

L'hélicoptère, un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters) selon le Service d'Etat pour les situations d'urgence (SES) auquel il appartenait, s'est écrasé mercredi matin à Brovary, près de Kiev. Selon la même source, 9 personnes étaient à bord de l'appareil, dont le ministre et son adjoint. Selon un dernier bilan attribuée à la même source, 14 personnes sont mortes dont un enfant, et 25 blessés sont hospitalisés, dont 11 enfants.

Dernier hommage aux victimes

Le président et sa femme étaient vêtus de noir et ont apporté des fleurs, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'intérieur du bâtiment où avait lieu la cérémonie, situé tout près de la place Maïdan dans le coeur de Kiev, 7 cercueils ont été amenés, portés par des hommes en uniforme. Disposés devant les portraits des victimes en noir et blanc, les cercueils étaient recouverts du drapeau bleu et jaune ukrainien. Dans l'assistance, les familles se tenaient côte à côte, certains en larmes.

"Denys Monastyrsky restera dans l'histoire comme l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur, comme un ministre réformateur, une autorité morale, un dirigeant inspirant", a salué le modérateur de la cérémonie dans un discours. A l'extérieur, les drapeaux ukrainien et européen étaient en berne.

Ce crash, survenu quatre jours après une frappe de missile russe qui a fait 45 morts à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a suscité une vive émotion. Les responsables ukrainiens, comme le Premier ministre Denys Chmygal sur Telegram, ont qualifié de "grande perte" la mort de Denys Monastyrsky, 42 ans, un ancien avocat qui avait rallié le parti de Volodymyr Zelensky.