Des activités indoor, des restaurants... Marc Coucke continue d'investir à Durbuy

(Belga) L'homme d'affaires Marc Coucke était à Durbuy mercredi pour détailler les projets qu'il compte développer cet été avec son associé Bart Maerten via leur société "La Petite Merveille". Il est question d'activités indoor, de plusieurs restaurants ou encore de concerts en plein air.

Marc Coucke continue d'investir à Durbuy. Mercredi, l'investisseur flamand et son associé Bart Maerten ont présenté le complexe destiné à abriter le pôle d'activités indoor de leur société "La Petite Merveille". Il s'agit d'installations à 7 millions d'euros dont l'ouverture prévue l'été dernier avait été reportée d'un an en raison de la crise sanitaire. "Le but est de faire du tourisme tout au long de l'année. Avec ce bâtiment, nous pourrons accueillir jusqu'à 2.000 personnes en intérieur", indique Bart Maerten. Les abords du parc aventure comprendront également une offre d'hébergement renforcée avec la deuxième édition du Green Fields, présenté comme un glamping féérique avec expériences musicales, animations et centre de padel. Bart Maerten et Marc Coucke ont par ailleurs annoncé l'acquisition du Labyrinthe de Durbuy, dont l'édition 2023 quittera la vallée de l'Ourthe à Barvaux pour s'installer à proximité du parc aventure. Les investissements réalisés ces derniers mois par "La Petite Merveille "englobent également le centre-ville de Durbuy, avec le rachat de deux restaurants, le Saint-Amour et le Vieux-Pont. Ce dernier rouvrira le 9 juillet prochain après 6 mois de travaux sous forme de restaurant gastronomique. "Avec l'ambition de devenir étoilé", a souligné Marc Coucke. (Belga)