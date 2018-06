Des Belges impliqués dans un grave accident en Norvège: 3 d'entre eux ont été héliportés à l'hôpital dans un état critique

Un accident s'est produit dimanche entre un bus et un minibus en Norvège, ont indiqué les autorités sur Twitter. La collision a fait trois blessés graves selon la police, et cinq d'après les services de secours. Toujours selon la police, les passagers du minibus étaient probablement de nationalité belge.



L'accident s'est produit vers 14h30 dans la commune de Stryn, à 300 kilomètres d'Oslo. On ne connaît pas encore les circonstances exactes des faits. Des blessés ont été évacués par hélicoptère.