Des braconniers polonais attirent des cerfs sur un lac gelé… qui CÈDE: seuls 13 ont pu être sauvés par les pompiers

Des sauveteurs polonais ont récupéré les corps d'un troupeau de cerfs noyés jeudi 4 février après que des braconniers illégaux ont effrayé les animaux avec des pétards et les ont conduits sur un lac gelé où la glace s'est ensuite brisée

Les sauveteurs, des pompiers de Szczecin, ont réussi à sauver 13 cerfs du lac avec des cordes en lasso, mais on estime que 19 autres se sont noyés.

Arkadiusz Borowski, un chasseur local qui a pris part à l'opération de sauvetage, a déclaré que plus de 20 cerfs étaient tombés à l'eau. "Aujourd'hui, nous voulons signaler un crime présumé, la cruauté envers les animaux", a ajouté Borowski. "Nous avons reçu des informations crédibles et détaillées, y compris les numéros de plaque d'immatriculation et les noms des personnes impliquées."

Les sauveteurs ont utilisé des bateaux à fond plat et des traîneaux pour aider à ramener les animaux morts à la surface de l'eau, soucieux de s'assurer que les cadavres ne finissent pas par contaminer le lac. "Les animaux étaient dans un troupeau, cela a compliqué l'opération mais nous avons réussi, après un effort physique intense", a déclaré Tomasz Kubiak, un porte-parole des pompiers de Szczecin.