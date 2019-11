Des centaines de migrants ont atteint les îles grecques le week-end dernier

(Belga) Le flux de migrants rejoignant la Grèce depuis la Turquie ne tarit pas. Quelque 730 personnes ont accosté sur les îles grecques de l'est de la mer Egée, vendredi, samedi et dimanche.

Les gardes-côtes grecs et l'agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, ont également récupéré 658 migrants en mer et les ont déposés dans les camps d'accueil, précisent lundi la radio publique grecque ERT et l'agence de presse ANA-MPA. Les camps de Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos sont surpeuplés. Actuellement, 36.000 personnes y vivent, alors qu'ils ne devraient en accueillir que 6.200. A cela s'ajoutent encore environ 1.500 personnes réparties dans de plus petits camps ou habitations. (Belga)