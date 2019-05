Des clients se plaignent de la cuisine d'une auberge en Autriche: furieux, le patron perd le contrôle

Deux clients d'une auberge autrichienne mécontents de leur commande ont trouvé plus furieux qu'eux: le patron de l'établissement qui a réagi en leur jetant leurs assiettes au visage, a rapporté jeudi la police autrichienne.



L'altercation, qui s'est déroulée mercredi soir dans un restaurant de la commune de Bad Schallerbach (nord), à 200 km de Vienne, a donné aux deux convives de nationalité hongroise et allemande une drôle d'image du sens autrichien de l'hospitalité.





Plusieurs coups assénés aux clients



"Après qu'il se sont plaints d'une erreur de commande, l'aubergiste de 56 ans (...) leur a lancé les assiettes et leur contenu à la figure", a indiqué la police du Land de Haute-Autriche. Le patron leur a également adressé des propos "des plus grossiers" avant d'en venir aux mains avec les deux clients âgés de 40 et 41 ans, dont l'un réside en Autriche, qui ont fini par "prendre la fuite" de l'établissement.

Bilan pour les clients maltraités: une plaie à la lèvre pour l'un et une contusion au visage pour l'autre. Dans sa rage, le patron s'en est ensuite pris à un autre groupe de quatre dîneurs qui, échaudés par l'ambiance, voulaient quitter le restaurant. Il a asséné plusieurs coups à un homme de 43 ans et à son père de 71 ans.