Des dizaines de montgolfières en compétition dans le ciel d'Ombrie

Des dizaines de montgolfières venues du monde entier se sont envolées dimanche dans le ciel d'Ombrie, dans le centre de l'Italie, pour deux semaines de compétition dans la vallée du Sagrantino, célèbre pour son vin.

C'est un pilote italo-britannique installé dans la région qui a lancé l'idée il y a 30 ans, et depuis, le rendez-vous n'a cessé de prendre de l'importance. "Il y a 30 ans, nous avons commencé avec seulement 5 ballons, et cette année nous avons atteint notre objectif de 90 ballons", tous venus de l'étranger. Au total, 22 pays sont représentés, d'Europe bien sûr, mais aussi d'Amérique. La Russie et l'Australie sont aussi présentes. "En Italie, les jours où la météo permet de voler sont nombreux, alors qu'en Angleterre par exemple, nous n'avons peut-être que 20 jours par an", explique-t-il. Les équipages doivent faire un long voyage pour venir "mais ils sont sûrs de pouvoir faire de bons vols", fait valoir l'organisateur, qui a aussi prévu une série d'événements pour occuper les retours de vol, souvent autour de la gastronomie locale. En ce premier jour, le pilote Matthew Billing se réjouit en survolant les collines, les champs, les vignes et les cyprès: "Je me sens libre, heureux".