Des émeutes éclatent à Barcelone: plusieurs blessés et des arrestations (photos)

Vingt-quatre personnes ont été blessées et deux arrêtées samedi à Barcelone lors d'une double manifestation avec, d'une part, des policiers espagnols qui rendaient hommage à leur intervention violente lors du référendum illégal du 1er octobre 2017, et d'autre part, des indépendantistes.

Les policiers, venus de toute l'Espagne, ont manifesté pour réclamer de meilleurs salaires mais également pour rendre hommage aux agents déployés en 2017 afin d'empêcher le déroulement du référendum, ce qui a indigné les indépendantistes qui ont organisé une contre-manifestation.

Selon la mairie de Barcelone, 3.000 personnes ont participé à la manifestation policière et 6.000 à celle des indépendantistes. Ils ont été dispersés par un gros dispositif de la police régionale catalane, qui a chargé à plusieurs reprises contre les indépendantistes qui essayaient de franchir le cordon de sécurité, lançaient de la peinture et des objets. Des escarmouches ont également eu lieu entre les membres des deux cortèges.





"Nous voulons soutenir nos compagnons"

Deux personnes ont été arrêtées, selon la police catalane, et vingt-quatre manifestants ont été blessés, selon les services d'assistance médicale de la région. "Bien sûr nous voulons soutenir nos compagnons qui ont juste accompli leur devoir l'an dernier: défendre la loi", a dit à l'AFP Daniel, un policier de 31 ans originaire des îles Baléares, qui n'a pas souhaité donné son nom de famille. "Mais la manifestation est (organisée) pour faire valoir nos droits et nous la faisons à Barcelone parce que c'est une grande ville européenne et qu'ici, elle aura plus d'écho. Nous ne sommes pas venus pour provoquer", a-t-il ajouté. La police nationale et la garde civile, qui dépendent de l'Etat central, réclament depuis quelques temps une égalisation salariale avec les policiers de Catalogne et du Pays basque, qui reçoivent un supplément de leurs gouvernements régionaux.





"Pourquoi viennent-ils protester ici?"

"Cela dépend du gouvernement espagnol. Pourquoi viennent-ils protester ici? Seulement pour provoquer et pour célébrer le fait qu'il y a un an, ils nous ont cassé la figure", s'est indigné Manel Perez, un transporteur de 55 ans qui s'est joint à la manifestation indépendantiste. Le 1er octobre 2017, le gouvernement catalan dirigé par Carles Puigdemont a organisé un référendum interdit par la justice et marqué par la violence des policiers qui cherchaient à entraver sa mise en place. Ce référendum, qui selon l'exécutif régional, a abouti à 90% de "oui" avec une participation de 43%, a permis au Parlement de déclarer, le 27 octobre, une République indépendante éphémère.