Des enfants sourds abusés par des prêtres fustigent l'inaction du pape

(Belga) Des victimes sourdes et malentendantes violées durant leur enfance dans des instituts spécialisés catholiques en Argentine et en Italie ont demandé un rendez-vous au pape François, en lui reprochant de n'avoir pas agi pour contrer de tels crimes, indique jeudi un communiqué de l'organisation ECA ("Ending clergy abuse", "Mettre fin aux abus du clergé").

Ces victimes, qui seront à Rome du 20 au 22 février, ont demandé par lettre un rendez-vous "public" au pape en compagnie de leurs avocats selon l'organisation internationale ECA. "Nous avons été violés, agressés sexuellement et torturés par des prêtres catholiques, des soeurs et du personnel laïc. Notre histoire est au coeur même de l'omerta sur ces crimes dans notre pays. Ces crimes n'étaient un secret ni pour la hiérarchie de l'Église en Argentine, ni pour la hiérarchie du Vatican", dénoncent des victimes argentines, citées dans le communiqué. Des victimes sourdes et malentendantes argentines se rendront lundi à Genève auprès du Comité de l'ONU contre la torture et du Comité des droits de l'enfant, déterminées à mettre en cause le pape François et le Saint-Siège pour n'avoir pas empêché ces crimes, précise l'ECA. Elles se rendront dans la foulée à Rome, date anniversaire d'une réunion inédite sur les scandales sexuels au sein de l'Église qui avait été convoquée voici un an par le pape François. Une rencontre est prévue avec d'anciennes victimes italiennes d'un institut fondé par le même ordre religieux. En novembre, deux prêtres ont été condamnés à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds et malentendants dans l'institut spécialisé "Provolo" de Mendoza (ouest de l'Argentine). L'Argentin Horacio Corbacho a été condamné à 45 ans de prison et Nicola Corradi, un curé italien qui vit en Argentine depuis 1970, à 42 ans. (Belga)