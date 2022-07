Des feux et des tas de fumier pour bloquer les routes: des agriculteurs manifestent contre une mesure climatique aux Pays-Bas

Des agriculteurs ont repris leurs manifestations après une pause de plusieurs semaines, bloquant des routes importantes dans le centre et l'est des Pays-Bas mercredi et jeudi avec des feux et des tas de fumier. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte leur a demandé de mettre fin à leurs actions "dangereuses" après que des routes ont été bloquées dans le cadre de leur mobilisation contre une réforme visant à faire baisser les émissions d'azote par la réduction du cheptel.

"Les manifestations d'un petit groupe d'agriculteurs sur les autoroutes hier et ce matin sont inacceptables. Mettre sauvagement les autres en danger, endommager nos infrastructures et menacer les gens qui aident à déblayer est au-delà de toutes les limites", a écrit le Premier ministre sur Twitter. "Ces actions dangereuses doivent s'arrêter. Il y a de nombreuses manière d'exprimer votre mécontentement dans la légalité", a-t-il ajouté.

Le gouvernement néerlandais a provoqué la colère des agriculteurs en annonçant le 10 juin un plan pour baisser les rejets d'azote de jusqu'à 70% dans 131 zones clés, la plupart proches de réserves naturelles et de terres protégées, afin d'atteindre les objectifs environnementaux en 2030.

Deuxième exportateur agricole au monde

Pour les agriculteurs, ce plan signifie une baisse des émissions de 40% et environ 30% de bétail en moins, selon les médias néerlandais. Les Pays-Bas, deuxième exportateur agricole au monde après les Etats-Unis, sont un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe - et d'azote en particulier. Une situation due en partie aux nombreux troupeaux qui paissent sur ses plaines.

Le petit pays de 17,5 millions d'habitants, densément peuplé, compte une importante population animale: près de quatre millions de bovins, 12 millions de porcs et 100 millions de poulets.