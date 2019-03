Des frites de luxe signées Sergio Herman au centre de Bruxelles

(Belga) Le chef étoilé d'origine néerlandaise Sergio Herman a ouvert son troisième "Frites Atelier" de Belgique en plein centre de la capitale, après ceux d'Anvers et Gand. "Je suis ravi d'être à Bruxelles, je me suis directement senti connecté à ce quartier et ses commerçants", a-t-il d'emblée indiqué vendredi lors de l'inauguration de l'établissement de la rue Sainte-Catherine.

Aux côtés d'"une boucherie et d'un poissonnier de qualité (Dierendonck et Noordzee), d'un épicier spécialisé en champignons, du légendaire Monk et d'autres petits restaurants et magasins, nous avons trouvé l'endroit qu'il nous fallait". Après avoir mené le "Oud Sluis" de ses parents au firmament de la gastronomie, avec trois étoiles au guide Michelin, Sergio Herman s'est lancé un nouveau défi: "faire de véritables frites goûteuses est tout aussi difficile qu'élaborer un plat sophistiqué. Durant un an et demi, on a testé et goûté des pommes de terre avec un seul objectif en tête, préparer des frites exceptionnelles avec des garnitures sensationnelles". Si l'établissement bruxellois de 55 places assises propose également des plats du jour (à base de produits des commerçants du quartier), le concept reste le même partout: des pommes de terre Agria, originaires de Zélande, coupées grossièrement avec la peau, cuites dans un mix d'huiles végétales et accompagnées de sauces faites maison (classique, harissa, andalouse, truffe, béarnaise et tartare). La barquette et ses deux sauces coûtent 5,45 euros. "Les frites, c'est un produit que tout le monde aime, partout dans le monde, mais parfois c'est ennuyeux", estime le chef-propriétaire de "The Jane"** à Anvers. Il a dès lors également élaboré des barquettes avec des garnitures peu communes aux baraques à frites (parmesan-tomate-basilic, à l'indienne avec cacahuètes, à l'orientale avec ratatouille...). Au nombre de six actuellement (trois adresses ont initialement ouvert aux Pays-Bas), un septième "Frites Atelier" devrait voir le jour dans le terminal A de Brussels Airport dans six mois, a précisé le toqué néerlandais. Il a également fait savoir qu'il retournerait derrière les fourneaux dans deux ans, lorsqu'il ouvrira son restaurant dans les environs de Cadzand. (Belga)