Des gilets jaunes manifesteront à Amsterdam

(Belga) Une manifestation de gilets jaunes est prévue samedi à Amsterdam, suivant l'exemple notamment de La Haye et Maastricht, a-t-on appris lundi. L'action se déroulera en fin de matinée près de l'hôtel de ville de la capitale néerlandaise. Un porte-parole du bourgmestre a confirmé l'autorisation de la manifestation.

Les militants manifesteront autour de l'hôtel de ville, a affirmé une des instigatrices de l'action, Jikkenien Deerenberg, sur Twitter. Elle se présente comme une citoyenne préoccupée. "Chacun est le bienvenu, sans bannières ou drapeaux et sans foulards ou cagoules", a-t-elle écrit. Les manifestants habillés de "gilets jaunes" suivent le mouvement initié en France. Ils protestent contre le coût élevé de la vie en général et contre la hausse des taxes sur les carburants en particulier. Samedi, une manifestation à Paris a débordé et été émaillée de nombreuses violences. (Belga)