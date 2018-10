Des inondations sur l'île de Majorque font 9 morts: "Il pourrait y en avoir plus"

Au moins neuf personnes sont mortes, dont deux Britanniques, et plusieurs sont portées disparues dans de fortes inondations ayant frappé Majorque, principale île du très touristique archipel des Baléares, dans la nuit de mardi à mercredi. "Le nombre de victimes décédées à cause des pluies intenses d'hier s'élève à neuf", ont tweeté les services d'urgence mercredi en catalan, espagnol, anglais et allemand. Selon un porte-parole de la délégation du gouvernement espagnole aux Baléares, six personnes dont l'identité est connue sont toujours portées disparues mais "il pourrait y en avoir plus". Parmi les morts figurent "deux citoyens britanniques", a détaillé pour sa part sur la radio Cadena Ser, Antonia Bauza, maire-adjointe de Sant Llorenç, indiquant que des Britanniques figuraient aussi parmi les disparus.

Située à une soixantaine de kilomètres de Palma - capitale de Majorque, principale île de l'archipel très prisée des touristes britanniques et allemands -, la zone touchée compte de nombreux logements touristiques. Quatre personnes, dont les deux Britanniques, sont notamment mortes à Sant Llorenç des Cardassar, le village le plus touché par ces inondations où les pluies diluviennes ont fait déborder un cours d'eau, et trois dans le village voisin de S'Illot, au bord de la mer. "La priorité est de localiser des survivants, de secourir les personnes isolées chez elles. Nous avons beaucoup de maisons de vacances" dans le village, a insisté Antonia Bauza.

Les pluies, qui sont tombées en quelques heures, ont surpris par leur intensité. "220 litres de pluie par mètre carré sont tombés", a détaillé le gouvernement régional des Baléares. Une centaine de personnes ont passé la nuit dans des hôtels réquisitionnés par les autorités locales. Les secouristes étaient à pied d'oeuvre pour rechercher les disparus. Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l'île, a annoncé l'Unité militaire d'urgence espagnole. Mercredi matin, les îles d'Ibiza et Formentera dans l'archipel ainsi qu'une partie de la Catalogne, incluant sa capitale Barcelone, ont été placées par l'Agence météo nationale en état d'alerte orange, le troisième niveau d'alerte sur quatre correspondant à un "risque important".